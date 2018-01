Judocas do Brasil conquistam prata e bronze no último dia do Grand Prix de Túnis

No último dos três dias de competição, dois judocas brasileiros foram ao pódio neste domingo no Grand Prix de Túnis, na Tunísia - a primeira competição de 2018. A pesado Beatriz Souza (+78kg) conquistou a medalha de prata e o meio-pesado Leonardo Gonçalves (100kg) levou o bronze. Ao todo, o Brasil fechou a disputa com um ouro, uma prata e dois bronzes.

Para chegar à decisão, Beatriz Souza derrotou a croata Ivana Maranic na estreia e a tunisiana Nihel Cheikhrouhou na semifinal. Na decisão, sofreu o ippon da experiente Maryna Slutskaya, da Bielo-Rússia, e ficou com a medalha de prata.

Na sua chave, Leonardo Gonçalves venceu Cedric Olvar, da França, mas caiu para o argelino Lyes Bouyacoub nas quartas de final. Na repescagem, superou o eslovaco Milan Randl e, na disputa pelo bronze, levou a melhor sobre o suíço Otto Imala.

O peso-médio Rafael Macedo também chegou a disputar o bronze, mas terminou em quinto lugar, sendo superado pelo checo David Klammert.

O próximo compromisso da seleção brasileira de judô será o treinamento de campo nacional em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. A delegação se apresenta nesta segunda-feira e fica concentrada até quinta. Os judocas que competiram em Túnis se apresentarão apenas na terça.