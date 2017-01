Judocas brasileiros se preparam para mudança nas regras criticadas por técnica

A seleção brasileira de judô está reunida em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, para o primeiro treinamento de campo do novo ciclo olímpico. Nesta segunda-feira, os judocas tiveram contato com os árbitros Jéferson Vieira e Edison Minakawa e tiraram suas dúvidas sobre as diversas mudanças nas regras do esporte, que entrarão em vigor nas próximas competições internacionais.

Até o Mundial de Budapeste, em setembro, uma série de alterações será testada pela Federação Internacional de Judô (FIJ). Entre as propostas da entidade, estão o fim do yuko - pontuação mínima, aplicada quando o atleta é derrubado no tatame de lado - e a redução do tempo de luta no masculino de cinco para quatro minutos, assim como é na competição feminina.

Segundo a FIJ, o objetivo dessas adaptações é promover uma disputa mais "clara e dinâmica". Para Rosicleia Campos, técnica da seleção feminina, as regras referentes às formas de pegada (kumi-kata) terão grande impacto nos resultados. "Agora pode pegar de todos os jeitos e isso é um facilitador para o Leste Europeu, que pega cruzado, de torniquete. Vejo isso, principalmente no masculino, como um fator limitante", afirma.

A grande quantidade de alterações também é destacada pela treinadora. "O que vejo de ruim é um número excessivo de mudanças. Se for para mudar, que perdure porque o que o atleta leva um tempo para se adaptar e tudo o que ele se adaptou cai por terra e ele tem de se readaptar. É bem ruim taticamente", diz Rosicleia.

No período da tarde, os atletas treinaram no dojô, mas nem todas as atletas do feminino participaram da atividade. Mariana Silva, Ketleyn Quadros (ambas da categoria até 63kg) e Mayra Aguiar (78kg) se juntarão ao grupo com atraso por causa do casamento da judoca Maria Portela (70kg), realizado em Santa Maria, no último fim de semana.

Além de medalhistas olímpicos, como Rafaela Silva (57kg), Tiago Camilo (90kg) e outros, os atletas que conseguiram as vagas na seleção por meio da seletiva do dia 14 marcam presença na semana de treinamentos. Nos próximos dias, o grupo de 42 judocas - sendo 3 de cada categoria - estará completo.

