Judoca Sul-Mato-Grossense luta pelo título em 1º reality show do Brasil

A judoca sul-mato-grossense, Layana Colman, participa do primeiro reality show de judô do Brasil, produzido pela TV Globo e chamado de “Ippon, a luta da vida”. As disputas do programa chegam em sua reta final e no próximo domingo (8) será revelado que ganhará o título “Samurai”. Layana está na briga para ser uma finalista.

No domingo será disputada a luta final. Três atletas já estão classificados para a etapa final.

O campeão da última luta receberá uma premiação em dinheiro de R$ 20 mil, e o escolhido pelo voto popular como o “Samurai”, receberá R$ 20 mil mais uma viagem para o Japão.

Quem acompanha o programa e pretende votar e um dos lutadores para “Samurai”, principalmente quem mora em Mato Grosso do Sul, a escolha deve ser feita pelo site GloboEsporte.com.

A mãe de Layana, Maria Selma Lacerda, 53, mora em Campo Grande e disse que a filha, que mora em Belo Horizonte, está há uma semana no Rio de Janeiro confinada se preparando para participar da competição. A judoca não pode dar entrevistas por questões contratuais da emissora.



Maria disse que acredita muito no potencial da filha e que ela tem grandes chances de vencer, mas que não depende apenas do esforço dela e precisa de votos no site do GloboEsporte.com.

A família irá hoje ao Rio de Janeiro, para torcer por Layana na final.

Uma campanha nas redes sociais é feita para que todos votem na judoca sul-mato-grossense para o título de “Samurai”. A família já passou nas escolas onde Layana estudou e um mutirão de votação é feito no site.

A mãe da judoca pediu que os campo-grandenses e sul-mato-grossenses votem e prestem esse apoio à Layana. “Ela é daqui, começou aos 9 anos aqui e vem representando o Estado, inclusive é chamada de ‘Onça do Pantanal’, isso mostra quanto orgulho ela carrega. A Layana é uma merecedora, por isso pedimos que votem, unidos podemos vencer, mas é preciso que todos contribuam, votando, divulgando, esse título não é só dela é do Estado também”.

