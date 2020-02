Judoca da Capital é convocada pela Seleção Brasileira principal para treinamento de campo

Campo Grande (MS) – A judoca Aléxia Vitória Nascimento foi convocada, na tarde desta terça-feira (18.02), pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), para período de treinamentos de campo com a seleção brasileira principal. Os treinos serão realizados de 5 a 8 de março, no Centro de Treinamento Time Brasil, no Rio de Janeiro (RJ).

A campo-grandense, de 17 anos, é beneficiária do programa Bolsa Atleta, do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Atualmente, Aléxia lidera o ranking brasileiro sub-18 na categoria até 48 quilogramas.

Dentre as 13 convocadas, a sul-mato-grossense é a única da categoria sub-18. Na capital fluminense, a judoca de Campo Grande treinará ao lado das medalhistas olímpicas Mayra Aguiar (bronze na Rio-2016) e Ketleyn Quadros (bronze em Pequim-2008). Os treinamentos da seleção verde e amarela principal visam aperfeiçoamento técnico para os Jogos Olímpicos de Verão 2020, em Tóquio, no Japão, e já iniciam o processo de preparação para o ciclo olímpico de Paris-2024.

“A Aléxia já está inserida neste processo para o próximo ciclo olímpico e a Seleção conta com ela para daqui quatro anos, é uma das fortes candidatas a preencher a vaga. Ela está no caminho de alcançar o tão esperado sonho de ser atleta olímpica”, pontua o técnico e pai da atleta, Alessandro Nascimento, contemplado pelo Bolsa Técnico, do Governo do Estado.

Dentre os títulos do currículo da judoca da Associação Atlética Judô Futuro, da Capital, destaca-se o tricampeonato da etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude e o ouro no Campeonato Pan-Americano Sub-18 2019, resultado que a levou ao Campeonato Mundial da categoria, em Almaty, no Cazaquistão, no mesmo ano. Aléxia também já participou de inúmeros Estágios Internacionais, além de ter faturado a prata no Campeonato Brasileiro Interclubes – Taça Brasil Sub-21, em 2019.

A atleta de Mato Grosso do Sul também foi convidada pelo bicampeão mundial e medalhista olímpico, Hirotaka Okada, para estágio de treinamentos na Universidade de Tsukuba, em Tóquio, berço da modalidade. O sensei japonês esteve em Campo Grande no último final de semana, ministrando o workshop Judô Nas Escolas para técnicos, referente ao programa de intercâmbio Sport to Tomorrow, que interliga o Brasil e o Japão, buscando promover a inclusão do judô nas escolas públicas brasileiras.

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto de destaque: Divulgação