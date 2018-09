Judô de MS conquista duas vagas para o Pan e Sul-Americano Sub-13

O Brasileiro Sub-13 movimentou o ginásio do Rádio Clube Campo com a participação de 26 estados e mais de 340 atletas neste fim de semana.

Campo Grande (MS) – O Campeonato Brasileiro de Judô Sub-13 aconteceu neste fim de semana no Rádio Clube Campo, na Capital. Em torno de 340 atletas, 80 técnicos, 25 árbitros e mais 50 staffs de 26 estados brasileiros, participaram da etapa classificatória para o Pan e o Sul-Americano da categoria, previsto para novembro, em Guaiaquil, no Equador.

A delegação de Mato Grosso do Sul encerrou o Campeonato Brasileiro com seis medalhas e duas vagas para o Pan e o Sul-Americano, ficando em 3º lugar no geral (masculino) da competição.

O atleta sul-mato-grossense Marcos Paulo Silva conquistou o ouro nos (-34 Kg), fez cinco lutas e derrotou adversários do Ceará, Santa Catarina e Distrito Federal para alcançar a semifinal. Na disputa pela vaga para a decisão, passou por Wendel Melo (SP) e, na briga pelo ouro, derrotou por ippon Vinicius Meireles (RJ). O título deu ao dono da casa a vaga ao Pan-Americano.

Já o campo-grandense Kalebe Martins garantiu a medalha de prata (-60 Kg) e a vaga para o Pan no Equador.

Os judocas Lucas Faleiro (-28 Kg), Ana Hisano (-38 Kg), Igor Giolo (-42 Kg) e Isabeli Gonçalves (-42 Kg) ficaram com o bronze nas respectivas faixas etárias.

No ranking geral, somadas masculino e feminino, MS terminou em sétimo lugar entre as 26 federações. As meninas ficaram em 10º no quadro de medalhas.

Muitos fãs do esporte participaram do campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) junto à Federação de Judô de Mato Grosso do Sul e com apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Confira a classificação geral do Brasileiro de Judô Sub-13.

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Fotos: CBJ