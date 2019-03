Judô do Brasil fica sem medalhas no 2º dia do Grand Prix de Tbilisi

O judô do Brasil passou em branco no segundo dia do Grand Prix de Tbilisi, na Geórgia. Maior esperança do time brasileiro neste sábado, Maria Portela acabou sendo eliminada logo em sua estreia na disputa, na categoria até 70kg. Há duas semanas, ela havia conquistado a medalha de prata no Grand Slam de Ecaterimburgo, na Rússia.

Marcelo Contini e Eduardo Barbosa tiveram o mesmo destino na categoria até 73kg, neste sábado. O primeiro foi derrotado pelo francês Guillaume Chaine nas punições (3-1), enquanto Eduardo Barbosa foi batido por ippon pelo ucraniano Dmytro Kanivets. Portela fora eliminada pela israelense Yarden Mayersohn na disputa por punições.

A equipe nacional não contou com representantes para as categorias até 81kg e até 63kg neste segundo dia de disputas na Geórgia. No domingo, terceiro dia de competições em Tbilisi, serão três brasileiros em ação: Rafael Macedo (até 90kg), Rafael Buzacarini (até 100kg) e Beatriz Souza (acima de 78kg).

As preliminares começarão às 5h da manhã e as finais serão disputadas a partir das 10 horas (horário de Brasília).

Na sexta-feira, o Brasil iniciou sua campanha na competição georgiana com três medalhas, conquistadas por Rafaela Silva (até 57kg), campeã olímpica no Rio-2016, Nathália Brígida (até 48kg) e Larissa Pimenta (até 52kg).