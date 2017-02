Jucilei é regularizado na CBF e já pode estrear pelo São Paulo neste sábado

O volante Jucilei finalmente teve sua documentação regularizada e já poderá atuar pelo São Paulo. O jogador apareceu nesta sexta-feira no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e será inscrito pelo técnico Rogério Ceni para disputar o Campeonato Paulista. Ele, inclusive, tem chance de estrear neste sábado.

O jogador vinha treinando com o grupo, mas estava esperando os trâmites burocráticos que o liberassem para jogar. Livre, ele já será relacionado pelo treinador para a disputa do Estadual e também da Copa do Brasil. O próprio Ceni disse que aguardava a liberação para poder utilizá-lo e vai levar o atleta com o grupo para Novo Horizonte, onde o time enfrenta o Novorizontino neste sábado, às 19h30, pela sexta rodada do Paulistão.

Emprestado até o final do ano pelo Shandong Luneng, da China, o jogador não vê a hora de estrear pelo São Paulo. Ele vai usar a camisa 25 e espera corresponder às expectativas. Versátil, o atleta pode atuar em várias posições no meio, podendo ser primeiro ou segundo volante, e até meia. Também já atuou como zagueiro e como lateral-direito. No São Paulo, vai brigar por posição no meio com João Schmidt e Thiago Mendes.

Aos 28 anos, Jucilei retorna ao Brasil após seis anos atuando no exterior. Ele começou sua trajetória no Grêmio Esportivo Sul Brasileiro, no Rio Grande do Sul, mas seu grande momento foi entre 2009 e 2011, pelo Corinthians. Depois se transferiu para o Anzhi, da Rússia, foi para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e então se mudou para a China, para jogar no Shandong Luneng.

