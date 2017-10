Jubs: MS conquista oito medalhas nas individuais

Campo Grande (MS) – A delegação de Mato Grosso do Sul que disputou as modalidades individuais dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) voltou para casa com oito medalhas na bagagem: um ouro, seis pratas e um bronze. Todas as conquistas foram de atletas da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Destaque para o judô.

Os lutadores do Estado mantiveram a tradição e abocanharam seis medalhas: um ouro e cinco pratas. Ana Clara Higa subiu no lugar mais alto do pódio, na categoria médio. Os estreantes em universitários, mas veteranos em campeonatos de peso, Aline Neves e Hernandes dos Santos ficaram com a prata nas categorias meio leve e ligeiro. Gabriela Paliano também não decepcionou e voltou ao pódio do Jubs. Desta vez foi vice na categoria meio pesado.

O judô ainda deu ao Estado mais duas pratas na competição por equipes masculina e feminina. O resultado final foi o terceiro lugar geral na modalidade, nos dois naipes.

A última prata de MS veio das piscinas com o nadador João Victor Pena, nos 100m costas.

Maicon Dieferson Gomes fechou as conquistas do Estado, com o bronze nos 1500m rasos.

Para as modalidades coletivas, a competição começa nesta terça-feira (24.10). UCDB, UFMS e Funlec representam MS.

Os Jubs são disputados em Goiânia (GO) desde o dia 19 de outubro e seguem até sábado (28.10). A delegação de Mato Grosso do Sul é chefiada pela Federação Universitária de Esportes de Mato Grosso do Sul (Fuems) e conta com o apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Texto e fotos: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)