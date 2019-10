Juanfran e Toró treinam e devem reforçar São Paulo contra o Palmeiras

O lateral-direito Juanfran e o atacante Toró voltaram a treinar com o grupo do São Paulo nesta segunda-feira e aumentaram suas chances de entrar em campo no clássico com o Palmeiras, na quarta-feira, no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A dupla esteve em campo nesta manhã para um jogo-treino contra a equipe sub-19 do próprio São Paulo, no CT da Barra Funda. Luan e Dani Alves também participaram da atividade, na reapresentação do elenco, após a vitória sobre o Atlético Mineiro por 2 a 0, domingo, no Morumbi.

Juanfran e Toró se recuperaram recentemente de lesões musculares. O lateral-direito espanhol se reabilitou de uma contratura muscular na coxa esquerda. E o jovem atacante está pronto para jogar após um estiramento também na coxa esquerda. Toró chegou a balançar as redes no jogo-treino.

Juanfran, Daniel Alves, Luan e Hernanes estiveram em campo somente durante a primeira metade da partida. Na segunda, foram liberados para trabalho interno no CT. Somente os reservas participaram da atividade. Os titulares fizeram exercícios regenerativos e fortalecimento muscular no REFFIS.

O time principal no jogo-treino foi formado por Tiago Volpi; Juanfran, Walce, Anderson Martins e Léo; Luan, Hudson e Hernanes; Daniel Alves, Toró e Calazans.

Aparentando boas condições físicas, Juanfran e Toró devem ser relacionados normalmente para o clássico desta quarta. E ambos têm boas chances de serem titulares.

Se isso se confirmar, o técnico Fernando Diniz poderá escalar o time com Tiago Volpi; Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê (Liziero), Igor Gomes, Vitor Bueno; Antony e Alexandre Pato.