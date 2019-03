Jovens projeto Escola Pública de Campeões estreiam com vitória em copa de futebol

Em sua primeira disputa, os meninos do Projeto Escola Pública de Campeões, ganharam do Vitório E.C de 4 x 0. O time Sub-11 , que treina desde agosto de 2018, estreou hoje na Copa Campo-grandense de Futebol de Base no Campo do bairro Estrela do Sul.

O Projeto desenvolvido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes( Funesp) incentiva meninos e meninas a praticarem modalidade.

o responsável pelo time, Bruno Nóbrega, revela que o treinamento foi intenso e que envolveu jogos amistosos. “Iniciamos com internamento de base e fundamento, e essa é uma oportunidade para o nosso jovem testarem seus limites no esporte, mas acima de tudo fazer novos contatos”, comenta.

Na torcida pelo filho Vítor, os pais Zanussy da Silva Cosme Viana e Valdelirio Bertolo Viana comemoraram a vitória. “Estamos muito felizes com o jogo e com a vitória. Foi muito legal principalmente porque eles trabalharam em equipe”, comentou a mãe Zanussy.

Além de Bruno, a comissão técnica do time contou com Paulo Rezende e “Copeu”. No total, 10 equipes participam da competição divididas em duas chaves com cinco times cada. As duas melhores de cada grupo se qualificam para as quartas de final. Os vencedores serão homenageados com medalhas e troféus.

Sobre o Projeto

O projeto é uma seleção de jovens que já participam do Escola Pública de Futebol.O trabalho é desenvolvido desde abril de 2017 e funciona em 15 locais – nos parques e praças públicos da cidade e atende também os distritos de Rochedinho e Anhanduí.