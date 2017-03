Jovem do Suns, Booker faz história e marca 70 pontos em derrota para o Celtics

Devin Booker tem somente 20 anos e está em sua segunda temporada na NBA. Se não tivesse sido escolhido no Draft de 2015 pelo Phoenix Suns e decidisse seguir estudando, ainda estaria cursando seu penúltimo ano na Universidade de Kentucky. A idade e a pouca experiência na liga só tornam ainda mais incrível o feito alcançado por ele na última sexta-feira, quando marcou inacreditáveis 70 pontos na derrota por 130 a 120 para o Boston Celtics, fora de casa.

Antes mesmo de completar sua segunda temporada na NBA, Booker já entrou para um seleto grupo, no qual sequer Michael Jordan figura. Ele se tornou apenas o sexto jogador na história da liga a conseguir 70 pontos em uma partida, se igualando a lendas como Wilt Chamberlain, que alcançou a marca seis vezes, David Thompson, David Robinson, Elgin Baylor e Kobe Bryant.

Booker também se tornou o mais novo atleta na NBA em todos os tempos a superar os 60 pontos em uma partida. Jordan, por exemplo, marcou 69 em sua melhor performance em termos de pontos na carreira, em 1990, quando já tinha 27 anos.

O incrível desempenho de Booker também bateu outros recordes. Ele se tornou o maior pontuador em uma só partida na história do Phoenix Suns, superando os 60 pontos de Tom Chambers em 1990. De quebra, ainda impôs a maior quantidade de pontos sofrida pelo Celtics, superando os 64 marcados por Elgin Baylor na temporada 1959/1960.

O feito confirma Booker como uma das maiores promessas da NBA para as próximas temporadas. E ele o alcançou com um bom aproveitamento dos arremessos, tendo acertado 21 dos 40 que tentou. Foram 19 pontos no primeiro tempo e incríveis 51 no segundo, com direito a 28 no quarto final. De quebra, o garoto ainda pegou oito rebotes e deu seis assistências.

Mas nem o desempenho histórico e nem os 11 pontos do reserva Leandrinho impediram que o segundo pior time do Oeste somasse sua 51.ª derrota na temporada. Melhor para o Celtics, que contou com Isaiah Thomas também em dia inspirado, marcando 34 pontos, para levar a equipe à 47.ª vitória, na segunda posição do Leste e no encalço do Cleveland Cavaliers.

O Cavaliers, aliás, deu mais um passo rumo à confirmação da liderança da conferência ao derrotar o Charlotte Hornets mesmo fora de casa, por 112 a 105. LeBron James conduziu a equipe mais uma vez, ao terminar com 32 pontos, 11 assistências e nove rebotes.

Como de costume, o astro ainda teve a contribuição de Kyrie Irving (26 pontos) e Kevin Love (15 pontos e 12 rebotes). Pelo Hornets, destaque para os 28 pontos do armador Kemba Walker e os 22 do ala reserva Marco Belinelli. A equipe somou sua 40.ª derrota e se distanciou da briga pelos playoffs no Leste.

Se o líder do Leste venceu, o do Oeste não deixou por menos. Com o San Antonio Spurs ainda em sua cola, o Golden State Warriors recebeu o Sacramento Kings na sexta, aproveitou a fragilidade do adversário para fazer 114 a 100 e venceu sua 58.ª partida na temporada. Para o Kings, foi a 45.ª derrota.

Stephen Curry acertou cinco arremessos de três, marcou 27 pontos, distribuiu 12 assistências e foi o grande destaque da partida. Ele ainda foi auxiliado pelos 23 pontos de Draymond Green e viu Klay Thompson em noite para ser esquecida, com somente oito pontos, acertando três de 14 arremessos tentados. Do lado adversário, Buddy Hield marcou 22 pontos.

Ainda na sexta, o Houston Rockets suou, mas derrotou o New Orleans Pelicans em casa por 117 a 107. A 50.ª vitória do terceiro colocado do Oeste só foi possível graças à incrível atuação de James Harden, autor de 38 pontos, 17 assistências e sete rebotes. Nenê também foi bem e saiu do banco para anotar 12 pontos e oito rebotes. Pelo Pelicans, destaque para os 33 pontos e 16 rebotes de Anthony Davis e os 29 pontos de DeMarcus Cousins.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Washington Wizards 129 x 108 Brooklyn Nets

Charlotte Hornets 105 x 112 Cleveland Cavaliers

Orlando Magic 115 x 87 Detroit Pistons

Indiana Pacers 117 x 125 Denver Nuggets

Boston Celtics 130 x 120 Phoenix Suns

Chicago Bulls 107 x 117 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 100 x 97 Atlanta Hawks

Houston Rockets 117 x 107 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 130 x 119 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 114 x 100 Sacramento Kings

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Los Angeles Clippers x Utah Jazz

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Toronto Raptors

San Antonio Spurs x New York Knicks

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves

