Jovem da Oficina de Beach Tennis da Prefeitura é medalha de ouro em Campeonato Internacional

Campo Grande foi destaque no Campeonato Internacional Copacabana Open de Beach Tennis, realizado no Rio de Janeiro no último fim de semana. O jovem Pedro Lucas dos Santos Silva, 18 anos, participante do Projeto Lazer e Cidadania da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) conquistou a medalha de ouro na categoria A, que é a categoria de acesso à principal.

Ao todo 78 duplas, de várias cidades do Brasil e diversos países participaram da competição. Pedro Lucas foi ouro na Categoria Duplas Masculino A e por equipe. “Eu prático a modalidade no Belmar Fidalgo há 4 anos e os treinos me motivam todos os dias. Participar de competições e ainda chegar às finais e conquistar medalhas me deixou com mais vontade de jogar e treinar. Hoje, comemoro a vitória em dobro com ouro na dupla com Alexandre Grangeiro e por equipe, estou muito feliz”, disse.

O professor da oficina de Beach Tennis no Belmar Fidalgo, Rosinaldo da Rocha Ferreira, explica que o treino na praça não tem o objetivo de formar atletas, mas acredita ser natural alguns se destacarem. “A oficina é aberta a toda população e não tem limite de idade, pode ser homem ou mulher e o treino é de graça, e sempre tem aqueles que se desenvolvem mais rápido, que tem mais tempo para treinar e que naturalmente adquirem habilidades e esse foi o caso do Pedro. Esse resultado é gratificante para nós como professor, mas é mérito dele, que hoje já é atleta filiado a Federação de Tênis de Mato Grosso do Sul(FTMS) e Confederação Brasileira de Tênis (CBT)”, comentou.

O Copacabana Open aconteceu de 01 a 06 de maio no Rio de Janeiro e foi considerado o maior evento de Beach Tennis realizado no mundo, reunindo mais de 1450 atletas, entre Amadores e Profissionais, superando o tradicional Torneio de Aruba, que é realizado em novembro.

O Beach Tennis é um jogo praticado em duplas ou individual é dividido em categorias C,B,A e profissional, o participante pode jogar em qualquer categoria, não tem idade mínima para praticar a atividade, é o esporte que mais cresce no Brasil e Campo Grande comprova esse índice, com uma grande quantidade de novos praticantes da modalidade

Oficinas

Para participar das oficinas basta ir ao parque ou praça do seu interesse e se inscrever com o professor da modalidade. As atividades são gratuitas e têm vagas disponíveis para todas as turmas.

As oficinas de Beach Tennis acontecem na Praça Belmar Fidalgo, Praça Elias Gadia, Parque Ayrton Senna, Parque Jacques da Luz e Jockey Clube. A programação completa está disponível no site: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/parques-e-pracas/page/2/