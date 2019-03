José Mourinho diz que recusou propostas e mira assumir um clube em junho

O técnico José Mourinho afirmou que recebeu propostas recentes para voltar a trabalhar, mas que só vai assumir um novo clube em junho. O treinador português está desempregado desde que foi demitido do Manchester United, em dezembro do ano passado, após dois anos e meio à frente da equipe inglesa.

"Eu tenho em mente voltar a trabalhar em junho, por um novo clube, em uma nova pré-temporada. Eu sei exatamente o que eu não quero, por isso tive de dizer 'não' a três ou quatro propostas diferentes. E eu sei o que eu quero, em termos não de escolher um time específico, mas da natureza do trabalho e da dimensão dele", disse Mourinho à emissora beIN Sports, em entrevista divulgada neste sábado.

Mourinho disse que não pretende assumir o comando de uma seleção. "Não penso que vá acontecer. Um trabalho numa equipe nacional é muito específico. Eu gosto do dia a dia do futebol, de muitas competições, das partidas, por isso quero ficar na esfera dos clubes. Mas quem sabe?", disse o português, sem descartar a possibilidade.

Aos 56 anos, o treinador foi desligado pela segunda vez consecutiva no decorrer de um trabalho. Depois de uma passagem de sucesso pelo Chelsea, entre 2004 e 2007, o português retornou ao clube inglês em 2013 e conquistou o título do Campeonato Inglês da temporada 2014-2015, mas deixou o comando da equipe meses depois.

No Manchester United, as expectativas e o alto gasto em contratações não refletiram em títulos de expressão. Sob o comando do português, a equipe ficou em sexto lugar e foi vice-campeã nas duas edições completas de Campeonato Inglês disputadas desde 2016. O consolo foram as conquistas da Copa da Liga Inglesa e da Liga Europa, ambas em 2017.