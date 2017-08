José Mourinho confirma interesse em manter Ibrahimovic no Manchester United

O treinador do Manchester United, o português José Mourinho, confirmou nesta sexta-feira em entrevista coletiva antes da estreia da equipe no Campeonato Inglês diante do West Ham, neste domingo, no estádio Old Trafford, em Manchester, que o clube estuda a possibilidade de manter o atacante Zlatan Ibrahimovic no elenco para a segunda metade da temporada 2017/2018.

O jogador sueco, de 35 anos, marcou 28 gols em 46 jogos com a camisa do Manchester United até romper os ligamentos do joelho direito durante uma partida contra o Anderlecht, da Bélgica, válida pelas quartas de final da última edição da Liga Europa, que o tirou do restante da última temporada.

"Ele está machucado e precisa de tempo para se recuperar. Não está pronto para jogar amanhã, não é algo urgente, que você esteja desesperado para fazer. Acho que ficou muito claro ao mostrar o que ele fez no ano passado não foi suficiente para ele. Ele quer fazer mais, estar no nível mais alto do futebol. Então, estamos discutindo a possibilidade de ficar conosco para a segunda metade da temporada", revelou José Mourinho.

O astro sueco, que completará 36 anos em outubro, rapidamente se tornou ídolo dos torcedores do Manchester United com a marca de 17 gols no último Campeonato Inglês e depois de ter assinalado duas vezes, no estádio de Wembley, em Londres, nas conquistas da Supercopa da Inglaterra (diante do Leicester City) e a Copa da Liga Inglesa (contra o Southampton), respectivamente.

Após a sua contusão, houve boatos de que Ibrahimovic poderia deixar o Manchester United e se transferir para outra equipe da Europa ou mesmo dos Estados Unidos. Um dos clubes interessados no atacante seria o Milan, onde o sueco atuou entre os anos de 2010 e 2012 e conquistou uma edição do Campeonato Italiano e uma Supercopa da Itália.

Veja Também

Comentários