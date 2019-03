Jorginho diz que vai usar Troféu do Interior para dar ritmo à Ponte Preta

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta quinta-feira os confrontos da primeira fase do Troféu do Interior. A Ponte Preta terá pela frente o Bragantino. O técnico Jorginho revelou que vai usar a competição para dar ritmo aos seus jogadores, descartando, porém, fazer novos testes visando a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

"É um consenso da comissão técnica e da diretoria que precisamos dar ritmo a alguns jogadores. Nossa prioridade é a Copa do Brasil e a Série B, então no Torneio do Interior vamos trabalhar forte nisso. Importante dizer que não estamos 'testando' jogadores que não aturam muito, pois todos já treinam comigo. Não precisamos de testes. A ideia é dar ritmo, pois precisaremos de todos nas competições nacionais", disse o treinador.

A Ponte Preta fez uma bela campanha no Campeonato Paulista, ficando entre os melhores do torneio. No entanto, acabou não classificando para as quartas de final devido à fórmula da competição, uma vez que caiu no mesmo grupo dos clubes com a melhor e a terceira melhor campanha, Red Bull Brasil e Santos, respectivamente.

"Ficou aquele gostinho de quero mais, é claro. Queríamos ter chegado mais longe no Paulista, mas temos muita consciência de que fizemos uma boa campanha e de que, em outros grupos, poderíamos até mesmo garantir a classificação em primeiro lugar. Uma boa prova disso foi o dérbi, em que tivemos grande atuação e conquistamos uma ótima vitória", diz o volante Edson.

Além da partida contra o Bragantino, no próximo domingo, fora de casa, a Ponte Preta já se prepara para enfrentar a Aparecidense, em jogo anulado da primeira fase da Copa do Brasil. O duelo será no dia 3 de abril, uma quarta-feira, às 19h15.