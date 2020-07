Jorge Jesus chega a acordo e fecha com o Benfica, diz canal português

A finalíssima do Campeonato Carioca deve ser o jogo de despedida do técnico Jorge Jesus no Flamengo, segundo o canal português Sport TV. O treinador teria chegado a um acordo com o Benfica nas últimas horas e selaria seu contrato com o tradicional clube europeu no próximo fim de semana.

De acordo com informações publicadas pela emissora nesta terça-feira, Jesus viajará para Lisboa no sábado para assinar o contrato, cuja duração não foi divulgada pelo Sport TV, principal canal de esportes de Portugal. O treinador já comandou o Benfica, entre 2009 e 2015.

O clube português também estaria interessado em dois jogadores do elenco do Fla: o volante Gerson e o atacante Bruno Henrique. Segundo a emissora, o Benfica estaria disposto a desembolsar cerca de R$ 180 milhões pelos dois atletas. Nem o Flamengo, nem o treinador e nem o Benfica se manifestaram sobre as informações divulgadas pelo canal.

Nos últimos dias, os rumores sobre o futuro de Jorge Jesus só aumentaram. Em busca de um treinador, o Benfica anunciou semana passada que efetivou o auxiliar Nélson Veríssimo até o final da atual temporada europeia, que foi retomada há cerca de um mês em Portugal em meio à pandemia do novo coronavírus.

Veríssimo substitui temporariamente Bruno Lage, demitido na semana anterior, após resultados ruins da equipe que permitiram ao rival Porto abrir vantagem na liderança do Campeonato Português. O auxiliar vai cumprir mandato tampão à frente da equipe enquanto a diretoria busca um novo treinador.

Diante destas especulações, o Flamengo vai enfrentar o Fluminense às 21 horas desta quarta-feira, no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, no domingo, tem a vantagem de jogar por um empate.