Jokic brilha, mas Pacers vencem Nuggets fora de casa na NBA

Divulgação

O ala/pivô sérvio Nikola Jokic fez a sua parte na noite deste domingo. Brilhou em quadra e liderou o Denver Nuggets, diante da torcida. Mas não conseguiu evitar a derrota, de virada, para o Indiana Pacers, por 115 a 107, em rodada da NBA, que contou com apenas dois jogos. No outro duelo da noite, o San Antonio Spurs levou a melhor sobre o Miami Heat.

Em Denver, os Nuggets lideraram o placar durante praticamente todo o jogo. Só perderam a ponta no último quarto, a cinco minutos do fim. Foi quando apareceu com mais força em quadra o lituano Domantas Sabonis, autor de um "triple-double" de 22 pontos, 15 rebotes e dez assistências.

Ele foi o retrato do melhor jogo coletivo dos visitantes. O reserva Doug McDermott marcou 24 pontos, enquanto T.J. Warren contribuiu com 22 pontos. Malcolm Brogdon anotou os mesmos 22 pontos e ainda ajudou com oito assistências.

Foi o suficiente para ofuscar a boa atuação individual de Jokic, com um "double-double" no duelo, com 30 pontos e dez rebotes. Já Will Barton e Jerami Grant marcaram 16 pontos cada. Com seu 13º tropeço na temporada, o time de Denver perdeu a vice-liderança da Conferência Oeste, figurando agora na terceira posição, com 29 triunfos.

Já os Pacers conquistaram a quinta vitória consecutiva. A equipe aparece na quinta posição da Conferência Leste, com 28 vitórias e 15 derrotas.

No outro confronto deste domingo, o San Antonio Spurs derrotou o Miami Heat por 107 a 102, em casa. O jogo foi marcado pelo maior equilíbrio no marcador ao longo dos dois tempos, com alternância seguidas na liderança.

LaMarcus Aldridge foi o cestinha dos Spurs, com 21 pontos. Mas a peça central dos anfitriões foi DeMar DeRozan, que quase anotou um "triple-double", ao anotar 20 pontos, nove rebotes e nove assistências. Patty Mills contribuiu com 18 pontos.

Pelo Heat, Bam Adebayo foi o principal jogador da partida. Ele registrou 21 pontos, 16 rebotes e seis assistências. Goran Dragic marcou 19 pontos e Kendrick Nunn, 18.

O resultado aproximou os Spurs da zona de classificação aos playoffs. O time ocupa o nono lugar da tabela do Oeste, com 18 vitórias e 23 derrotas. O Heat, que vinha em forte ascensão, estacionou nos 29 triunfos e agora soma 13 derrotas. Mesmo assim, segue na vice-liderança do Leste.

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Washington Wizards x Detroit Pistons

Atlanta Hawks x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Miami Heat x Sacramento Kings

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets x Orlando Magic

Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Boston Celtics x Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

Utah Jazz x Indiana Pacers

Phoenix Suns x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors