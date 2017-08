Jojums Jardim: Ponta Porã mantém hegemonia no vôlei

Jardim (MS) – Os times de vôlei da EE Calvoso, de Ponta Porã, são novamente os melhores dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). As equipes continuam a dominar o vôlei escolar, no Estado. Os títulos foram conquistados nessa segunda-feira (7.8), na Escola Castelo Branco, em Jardim.

As meninas enfrentaram a equipe da Escola Raul Sans de Matos/Funlec, de Campo Grande, na briga pelo título. Mais experiente, o time do Calvoso dominou a partida. O saque entrou e as meninas da Capital tiveram dificuldades em armar as jogadas. Com a defesa bem postada e os contra-ataques precisos, o time de Ponta Porã fez 3×0 e ficou com ouro. “Estou muito feliz. Conseguimos jogar bem, ganhamos de novo e vamos para mais um brasileiro”, disse Victoria, que irá disputar seu terceiro brasileiro escolar.

Como o ponto forte da equipe é o jogo coletivo, o destaque da decisão foi a levantadora Cristal que decidiu com as jogadas e comandou o time rumo ao bicampeonato da competição.

Masculino

Depois foi a vez dos meninos confirmarem o favoritismo e acumularem mais uma medalha de ouro dos Jojums. Assim como no time feminino, o jogador que despontou na final foi o levantador. Leonardo foi preciso em vários lances que resultaram em fortes ataques e pontos decisivos.

O forte time da EE Octacílio Faustino da Silva, de Corumbá, não começou bem, mas conseguiu equilibrar a partida. Os garotos da fronteira com a Bolívia evoluíram e quase venceram o segundo set. O Calvoso teve calma, recuperou-se em quadra e virou o marcador. No terceiro set, o saque voltou a fazer diferença e Corumbá não conseguiu reagir. Fim de jogo: Ponta Porã 3×0 Corumbá.

“Foi como a gente esperava. A gente treinou bem forte desde o início do ano para este campeonato e conseguiu ganhar. Foi difícil, mas vamos para mais um brasileiro. A nossa união fez a diferença. Vamos treinar mais para representar bem o Estado”, disse Leonardo.

“É o resultado do nosso trabalho. Nós nos preparamos bastante, tanto os meninos quanto as meninas, para conseguirmos vencer. Elas estão de parabéns pelo resultado. Era um time preparado para ganhar. Eles nos deixaram muito felizes porque ainda são novos e estarão quase todos aqui o ano que vem. Agora vamos treinar mais para voltar ao brasileiro, conseguir corrigir os erros do ano passado e conquistar um título”, contou o técnico Ademir de Oliveira.

No feminino, o terceiro lugar ficou com o Instituto Falcão, de Aquidauana, e no masculino com a EE Dom Aquino, de Amambai.

Os Jojums são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), e servem como seletiva para os Jogos Escolares da Juventude – etapa 15 a 17 anos, marcados para o mês de novembro, em Brasília (DF). A etapa basquete e vôlei contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Jardim.

Texto e fotos: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

