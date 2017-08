Time de Ponta Porã conquistou de forma incontestável a vaga na final do Jojums

A tarde desse domingo (6.8) foi para conhecer os finalistas do torneio masculino de vôlei dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). As equipes da EE Calvoso, de Ponta Porã, e da EE Otacílio, de Corumbá, são as melhores da competição. Invictas, chegam à decisão após vencerem as semifinais por 3×0, na quadra da Escola Castelo Branco, em Jardim

Atual campeão, o time de Ponta Porã se impôs no jogo contra a EE Dom Aquino, de Amambai. Os garotos jogaram firme, sacaram e atacaram forte, sem dar chances aos adversários. A linha de passe de Amambai não conseguiu se acertar e viu Ponta Porã escapar no marcador.

O time foi superior e conquistou de forma incontestável a vaga na final, por mais um ano consecutivo. O Calvoso quer voltar ao brasileiro, mas terá pela frente páreo duro na briga pela vaga.

A equipe de Corumbá chegou à final ao vencer o time da Escola Clarinda de Campo Grande. Os garotos dominaram o jogo. Com uma defesa consistente e um ataque eficaz, os meninos da cidade pantaneira não deixaram a chance de disputar a final escapar.

Os garotos da Capital tentaram equilibrar o jogo e reagir, mas muitos ataques paravam no bloqueio corumbaense. Em outros, a bola teimava em não cair por causa do eficiente sistema defensivo.

O placar de 3×0 levou Corumbá à decisão contra Ponta Porã e a promessa é de jogo equilibrado. O time da fronteira com a Bolívia quer acabar com a hegemonia dos garotos da fronteira com o Paraguai. A partida está marcada para a manhã desta segunda-feira (7.8), logo após a decisão feminina.

Os Jojums são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), e servem como seletiva para os Jogos Escolares da Juventude – etapa 15 a 17 anos, marcados para o mês de novembro, em Brasília (DF). A etapa basquete e vôlei conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Jardim.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Veja Também

Comentários