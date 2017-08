Jojums Jardim: Nova Andradina é campeã feminina de basquete

Jardim (MS) – O time da EE Fátima Gaiotto Sampaio, de Nova Andradina, é o campeão do torneio feminino de basquete dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). As meninas conquistaram o título no fim da tarde desse domingo, no ginásio Ticão, em Jardim. Elas venceram a equipe da EE Dom Aquino, de Três Lagoas, pelo placar de 51×37.

As adversárias começaram melhor. Forte na marcação, Três Lagoas defendeu bem e terminou o primeiro período vencendo por 9×7. O jogo continuou equilibrado no período seguinte, mas Nova Andradina conseguiu virar, fazendo 24×20.

Apenas no último período, a equipe da escola campeã se distanciou no marcador. A dupla de “Natalias” brilhou e Nova Andradina dominou o jogo. A capitã Natalia Pedroso comandou o time e ainda foi a cestinha da partida, com 21 pontos. Nathália Verão, eleita atleta-destaque da final foi decisiva no ataque – somando 18 pontos – e na defesa, com vários tocos que garantiram contra-ataques certeiros. O placar final foi 51×37.

“O jogo foi muito pegado. Nós conhecíamos o jogo delas, o nosso técnico nos orientou e conseguimos focar e ganhar”, disse Natália Pedroso. “Nós treinamos o ano inteiro para este campeonato e o resultado veio. Nada disso teria sido possível sem nosso técnico”, completou a colega de equipe, Thalia. “Estou me sentindo muito feliz porque a gente conseguiu alcançar nosso objetivo e ser campeã. Agora é treinar para representar o Estado no brasileiro”, afirmou Nathália Verão.

O técnico Adriano Padilha, porém, fez questão de dizer que o mérito é todo do time. “Estou muito feliz. A conquista é dessas meninas que se dedicaram muito, treinaram bastante e conseguiram o título, mesmo com gente torcendo contra. Vamos treinar muito mais para representar bem o Estado no nacional e trazer uma medalha”, prometeu.

O terceiro lugar ficou com o time da EE Manoel Ferreira de Lima, de Maracaju, que venceu a Escola Caminho Anglo, de Paranaíba, por 74×41.

Os Jojums são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), e servem como seletiva para os Jogos Escolares da Juventude – etapa 15 a 17 anos, marcados para o mês de novembro, em Brasília (DF). A etapa basquete e vôlei conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Jardim.

