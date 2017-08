Jojums Jardim: Campo Grande é bicampeão masculino de basquete

Jardim (MS) – Emocionante é a melhor forma de descrever a final masculina do basquete dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). Escola Raul Sans de Matos/Funlec, de Campo Grande, e Colégio Total, de Ponta Porã, se enfrentaram nessa segunda-feira (7.8), no ginásio Ticão, em Jardim.

O respeito e a rivalidade entraram em quadra e garantiram uma partida sem favoritos. A equipe do interior começou melhor e chegou à metade do jogo, vencendo por 33×31. O intervalo serviu para o técnico Dirceu Fernando, de Campo Grande, afinar o time. Os garotos da Funlec entraram mais concentrados, viraram o marcador e abriram vantagem.

O último período começou com o placar de 51×45 e a diferença chegou a 12 pontos. Quando tudo parecia indicar vitória de Campo Grande, Ponta Porã voltou a jogar bem e foi tirando a vantagem. A pouco mais de um minuto do fim, duas cestas de três colocaram o time novamente na luta pelo título. Uma roubada de bola, no meio da quadra, resultou no contra-ataque que empatou o jogo em 71 pontos.

Foi a vez, então, do destaque da final aparecer. Geovane Cesar, da Funlec, depois de ter errado o passe que deu o empate a Ponta Porã pegou a bola e cruzou toda a quadra até sofrer falta na subida para o arremesso. Da linha de lance livre converteu os dois e colocou o time da Capital de novo na frente.

Com o relógio contra, Ponta Porã ainda teve duas faltas a favor, mas a equipe desperdiçou as quatro cobranças. Na última, Davi Dias (de Campo Grande) pegou o rebote e sofreu a falta. Concentrado, acertou um arremesso e marcou o último ponto do jogo. O time da fronteira ainda tentou um chute de três, mas não evitou a vitória da Funlec. Placar final: Campo Grande 74×71.

“Foi emocionante. Eles lutaram muito, jogaram com vontade. Ponta Porã era favorito, mas os meninos conseguiram vencer. Estamos felizes e vamos para o brasileiro de novo tentar conseguir pelo menos o terceiro lugar”, disse o técnico Dirceu Fernando. “Foi muito difícil, mas a gente ganhou. Agora ir para a Brasília. A mala já está pronta”, disse o animado, Rafael Novaes.

O terceiro lugar ficou com o time da Escola Manoel Ferreira de Lima, de Maracaju.

Os Jojums são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), e servem como seletiva para os Jogos Escolares da Juventude – etapa 15 a 17 anos, marcados para o mês de novembro, em Brasília (DF). A etapa basquete e vôlei contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Jardim.

