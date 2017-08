Times de Ponta Porã vencem na abertura dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul

Os Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul, os Jojums 2017, estão movimentando a cidade de Jardim, distante 237 km de Campo Grande, desde terça-feira, 1º de agosto, até o próximo 7, segunda-feira.

Os times masculino e feminino de vôlei da escola Calvoso de Ponta Porã começaram bem a caminhada rumo ao bi dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). Os dois venceram seus confrontos por 2×0.

Os campeões tiveram jogo disputado frente a Três Lagoas que, com atletas altos dificultaram a partida. As medalhistas de ouro tiveram um começo complicado contra Amambai, mas depois se encontraram em quadra e bateram as adversárias.

A rodada, disputada nas escolas Castelo Branco e Marc, foi marcada pelo equilíbrio. As equipes mostraram qualidade técnica e transformaram os Jojums numa competição sem favoritos. Na primeira partida masculina, Campo Grande atual vice-campeão, encontrou páreo duro na disputa contra Nova Andradina. O time da capital foi o vencedor, após uma disputa de tie-break, com placar de 16×14. Também foram decididos no set desempate os confrontos: Chapadão do Sul 2×1 Anastácio e Sidrolândia 2×1 Iguatemi.

Os torneios masculino e feminino de vôlei estão sendo disputados numa fase classificatória, na qual os dois melhores de cada grupo seguem na disputa, no mata-mata. Os vencedores representam MS na etapa nacional, marcada para novembro, em Brasília (DF).

JOJUMS 2017

São 56 equipes inscritas nas modalidades de voleibol e basquete, masculino e feminino, e 600 alunos-atletas em busca de classificação para representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude.

Além de Jardim, a competição promovida pela Fundesporte (Fundação Estadual de Desportos) reúne equipes de outros 24 municípios: Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Deodápolis, Dourados, Iguatemi, Inocência, Maracaju, Nioaque, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sidrolândia e Três Lagoas.

