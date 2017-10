Jojums Individuais: Capital reúne 650 atletas para disputa de 11 modalidades

Campo Grande (MS) – Os melhores atletas escolares com idade entre 15 e 17 anos do Estado participam, neste fim de semana, na Cidade Morena, da etapa individual dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). A disputa é para definir os campeões estaduais e selecionar os representantes de MS nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ). A competição reúne 34 municípios em 11 modalidades: atletismo, badminton, basquete 3×3, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.

No atletismo, 178 adolescentes buscam as melhores marcas e o destaque necessário para integrar o selecionado de Mato Grosso do Sul, no JEJ. A competição é no Centro Esportivo da Vila Nasser. Na natação, a briga pelos primeiros lugares, por 37 atletas, é na piscina do Rádio Clube Cidade. Já o Rádio Clube Campo recebe os 107 melhores judocas de MS para a seletiva estadual.

Nas areias do Belmar Fidalgo, 27 duplas jogam pelo título. Na Associação Campo-Grandense de Professores (ACP), o embate é entre 37 enxadristas. No tênis de mesa, são 57 atletas na luta pelo ouro individual, duplas e equipe, na Associação Nipo-Brasileira.

Ainda tem a estreia do basquete 3×3, disputado por 63 atletas, no Círculo Militar e no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte); disputa de badminton por 16 jogadores, no Instituto Mirim; ciclismo, luta olímpica e ginástica rítmica, ainda sem locais de disputa definidos.

Participam da etapa alunos-atletas de: Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bonito, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Jardim, Ladário, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Verde de Mato Grosso, Sidrolândia, Três Lagoas e Vicentina.

A organização dos Jojums é da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). Os vencedores ganham a chance de serem selecionados para representar Mato Grosso do Sul, em novembro, dos Jogos Escolares da Juventude, em Brasília (DF).

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

