Handebol do Jojums tem finalistas de Dourados e Jardim

Os times das escolas Rufino, de Jardim, e Anglo, de Dourados, são os melhores do torneio masculino de handebol dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). Os dois venceram suas semifinais, na tarde dessa terça-feira (5.9), no ginásio Fernando Fontoura, em Coxim. As partidas foram equilibradas e os finalistas definidos no fim dos jogos.

A primeira partida foi entre Dourados e Nioaque. As duas equipes defenderam bem, mas os douradenses foram mais efetivos no ataque. Nenhuma equipe abriu grande vantagem no marcador. O jogo esteve aberto até os últimos minutos. Os garotos do Anglo trabalharam bem a bola e ficaram com a vaga na final, ao ganharem por 27×24.

Nesta quarta-feira, os douradenses têm a chance de recuperar o título perdido em 2016, mas na opinião da equipe e do técnico Valmor não será tarefa fácil. “Nós conversamos, vimos os erros do ano passado e viemos para tentar ganhar o título de novo. Vai ser uma partida difícil porque o outro time está evoluindo muito. Que vença o melhor”, disse o professor.

A final porém, não será uma revanche. Campo Grande, medalha de ouro no ano passado foi parado por Jardim, no período da tarde. Muito técnicas, as equipes fizeram um jogo de estratégia. Com jogadas trabalhadas e defesas bem postadas, os times duelaram em cada lance. Na alternância entre defesas e ataques bem-sucedidos, Jardim foi se firmando à frente do placar. Nos últimos minutos Campo Grande ainda virou o marcador, mas no fim, os garotos do interior foram mais firmes e ganharam por 20×17.

Felizes pelo resultado e pela oportunidade, o time de Jardim e o técnico Cristhian ressaltaram a força do conjunto para levá-los à final. “Estamos trabalhando esta equipe há quatro anos e nunca pudemos vir todos juntos. Desta vez estamos, inclusive, com o técnico que treina os garotos. Viemos para ser campeão e amanhã se Deus quiser vai ser um bom jogo”, falou o treinador.

A final masculina de handebol é a última dos Jojums, logo após às decisões feminina (Campo Grande x Dourados) e masculina (Pedro Gomes x Vicentina) do futsal.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

