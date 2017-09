Quatro times continuam na disputa pelo título masculino de futsal

Os quatro times que continuam na disputa do título masculino de futsal dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums) são Corumbá, Itaporã, Pedro Gomes e Vicentina. A fase de quartas-de-final foi na tarde desta segunda (4.9), no ginásio Ademir Mochi.

A primeira vaga ficou com Itaporã. Os meninos enfrentaram o campeão de 2016 e fizeram uma partida sem vencedores. Itaporã abriu 2×0, mas permitiu a virada de Três Lagoas. O time se recuperou e empatou a partida. O lugar na semifinal foi conquistado nos pênaltis, pela diferença de um gol.

O adversário saiu do confronto entre Sonora e Vicentina. O jogo foi uma reedição das oitavas-de-final de 2016. Este ano, quem levou a melhor foi Vicentina. Com uma defesa eficiente e contra-ataques com rápida troca de passes, os garotos abriram vantagem no marcador e ganharam por 6×2.

O terceiro a se assegurar nas semifinais foi Pedro Gomes. A equipe levou a melhor no duelo regional com Rio Verde de Mato Grosso. O jogo começou equilibrado, mas Pedro Gomes aproveitou melhor as oportunidades e fechou o placar em 4×2.

Corumbá ficou com a última vaga. Time com boa força física, aos poucos envolveu Juti que resistiu durante o primeiro tempo, mas viu a vaga escapar. O 6×1 coloca os corumbaenses frente a Pedro Gomes na semi.

Os jogos que definem os finalistas estão marcados para a manhã desta terça-feira, no ginásio Fernando Fontoura, logo após às semifinais femininas.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (fundesporte)

