Jojums Coxim 2017: Definidos semifinalistas do torneio masculino de handebol

Coxim (MS) – A segunda-feira nos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums) foi de definição dos semifinalistas do torneio masculino de handebol. Campo Grande, Nioaque, Dourados e Jardim são os melhores da competição.

Uma das equipes tradicionais do esporte no Estado, Dourados foi o primeiro a se assegurar nas semifinais. O time enfrentou e levou a melhor sobre Três Lagoas. Venceu por 30×21.

Campo Grande jogou contra Aquidauana e encontrou páreo duro. O time do interior queria impedir o adversário de continuar na luta pelo bicampeonato. O jogo esteve aberto até o último minuto, quando Campo Grande mostrou força e abriu três gols de vantagem. Placar final: 21×18.

Nioaque também se garantiu nas semifinais. A equipe enfrentou Bela Vista e se impôs. Eficiente no ataque, abriu vantagem e fechou o jogo em 35×13.

A última vaga ficou com Jardim. A equipe que tem egressos dos vencedores dos Jems 2016 envolveu Chapadão do Sul. Entrosados e concentrados, os garotos mantiveram o controle do jogo e ganharam por 44×11.

Os confrontos das semifinais são: Dourados x Nioaque e Campo Grande x Jardim, marcados para a tarde desta terça-feira (5.9), no ginásio Fernando Fontoura, antes da disputa pelo terceiro lugar e da final femininas.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

