Jojums Coxim 2017: Campo Grande e Dourados repetem duelo na final feminina de futsal

Coxim (MS) – O maior clássico do futsal escolar do Estado decide o ouro do torneio feminino dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). Campo Grande e Dourados jogam mais uma vez pelo título e pelo lugar nos Jogos Escolares da Juventude. As vagas na decisão, marcada para a manhã desta quarta-feira (6.9), no ginásio Fernando Fontoura, foram conquistadas na tarde dessa terça-feira (5.9).

Campo Grande enfrentou Amambai na semifinal. As campo-grandenses dominaram a partida. Com ataques rápidos e defesa eficiente, foram construindo vantagem no placar que terminou em 12×0. A metade dos gols foi marcada pela novata Maria Pinheiro. A jovem, apontada como destaque dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) 2016, encaixou-se bem no esquema do time da Funlec e joga sua primeira final de Jojums ao lado de atletas experientes como a goleira Natália. A Japa busca o tricampeonato e, assim como o técnico Val, prevê jogo duro, mas com final feliz.

Dourados chegou à decisão após passar pela equipe de Rio Verde de Mato Grosso. As meninas aproveitaram o nervosismo das adversárias no início da partida e nos primeiros seis minutos abriram 4×0. Rio Verde equilibrou a partida, mas os ataques pararam na goleira Maria Luiza que já está focada na decisão. Aos 12 minutos do segundo tempo, Gabriela Nascimento fez o quinto gol e confirmou a vaga na briga pelo ouro.

O técnico Daniel fez uma avaliação positiva da participação do time até a semifinal, apontou o time da Campo Grande como favorito e garantiu que as garotas da Escola Presidente Vargas vão lutar até o fim pelo título.

A decisão feminina de futsal abre as disputas de primeiro lugar dos Jojums desta quarta-feira. Depois é a vez do duelo masculino entre Pedro Gomes e Vicentina. Fecha a competição, a final masculina de handebol entre Jardim e Dourados.

Os Jojums são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e valem vaga para representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional: os Jogos Escolares da Juventude (JEJ) – etapa 15 a 17 anos, no mês de novembro, em Brasília (DF). A edição futsal e handebol conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Coxim.

