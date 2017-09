Jojums Coxim 2017: Campo Grande e Dourados decidem título feminino de handebol

Coxim (MS) – A maior rivalidade do handebol sul-mato-grossense entra em quadra, nesta terça (5.9), para a disputa do ouro do torneio feminino de handebol dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). Campo Grande e Dourados lutam pelo título e pela vaga para representar o Estado nos Jogos Escolares da Juventude, em Brasília (DF).

No jogo, adversárias conhecidas. As equipes já se enfrentaram várias vezes e são experientes em decisões de estaduais escolares. Dourados detém o título e é a maior vencedora dos Jojums. Campo Grande busca quebrar a hegemonia do interior.

Os dois times chegam à decisão invictos. O lugar na final foi conquistado na tarde de segunda-feira (4.9), no ginásio Fernando Fontoura. Campo Grande bateu Cassilândia por 41×6. Dourados ganhou de Aquidauana pelo placar de 21×7.

A partida decisiva fecha o dia de competições dos Jojums, nesta tarde, no ginásio Fernando Fontoura.

Texto e foto: Aline Morais – fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

