Jojums Coxim 2017: Campo Grande é campeão feminino de handebol

Coxim (MS) – As meninas da EE Profª Fausta Garcia Bueno, de Campo Grande, são as campeãs do handebol dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums). Elas conquistaram o título na noite dessa terça-feira (5.9), no ginásio Fernando Fontoura, em Coxim. O time enfrentou seu maior rival e levou a melhor.

Campo Grande e Dourados reeditaram a mais tradicional das finais do handebol dos jogos escolares – incluindo Jems e Jojums. Nos últimos anos, Dourados se acostumou a ocupar o lugar mais alto do pódio, mas no ano passado, o time da Capital começou a equilibrar a disputa.

Na partida as garotas do Colégio Anglo, de Dourados, iniciaram vencendo, mas logo viram as campo-grandenses assumirem o marcador. Mais consistente no ataque e eficiente na defesa, o time da Capital foi melhor e ficou com o título. O placar final foi 25×17.

O resultado leva as meninas da Capital aos Jogos Escolares da Juventude, marcados para o mês de novembro, em Brasília (DF). Desafio conhecido pelo destaque da final e artilheira da equipe: Karyny. Campeã brasileira da segunda divisão na etapa 12 a 14 anos, ela está pronta para voltar ao nacional, desta vez na categoria maior. “Estou muito feliz. Meu primeiro ano de Jojums e já ser campeã? Não tenho palavras. Vamos treinar bastante para ir para Brasília e ganhar lá também”. “Estou muito orgulhosa desse time. Estou muito feliz, agora vamos para lá e tentar trazer o brasileiro para casa”, completou a colega de time Bruna.

O técnico da equipe era só felicidade. “Ganhamos desta vez. Conseguimos superar Dourados com muito esforço. Agora vamos nos esforçar em Brasília para conseguir um bom resultado lá também”, comprometeu-se Sander Arte.

O terceiro lugar ficou com Aquidauana que venceu Cassilândia por 18×5.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

