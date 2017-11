Jogos Radicais Urbanos terão equipe de saúde reforçada para segurança do público e dos atletas

A duas semanas para a primeira edição dos Jogos Radicais Urbanos, a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado de MS finalizam a estrutura de segurança e saúde da competição dos Jogos Urbanos. A competição reunirá entre os dias 17 a 19 de novembro a elite dos atletas nas modalidades de stand up paddle, corrida de trilha e mountain bike.

Com apoio das equipes do Corpo de Bombeiros, Comando Militar do Oeste, Sesau, Unigran e Imasul, os participantes das provas e o público contarão com o apoio de quatro ambulâncias, duas motoambulância, jet sky, equipes de resgate de caiaques, além de barcos, médicos e enfermeiros. Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra toda essa estrutura garantirá o rápido atendimento, se necessário.

Primeira edição

A primeira edição dos Jogos conta com 800 atletas, além da expectativa de 5 mil pessoas prestigiando o evento. Para Yama Higa representante da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a visita in loco foi fundamental. “É necessário ver o local, conhecer a estrutura, os acessos das ambulâncias e colocar as instituições para conversar e acertar detalhes para este evento tão importante para a cidade”, pontuou.

O coronel Feitosa, do Exército, explica que o planejamento evita imprevistos. “Este é um evento de grande porte, sendo importante planejar para que tudo saia dentro do previsto para que todos fiquem satisfeitos, mantendo a segurança tanto do atleta quanto do público que está assistindo e se divertindo”, justificou.

Oportunidade

Para a coordenadora do curso de enfermagem da Unigran, Catia Cristina Valadão Martins, os Jogos serão a oportunidade dos jovens vivenciarem a realidade da profissão. “Nós temos no curso acadêmicos que são preparados, exclusivamente, para o atendimento de urgência e emergência, são acadêmicos do 6º ao 10º semestre. Essa é uma forma de atuar na área, fora do contexto escolar”, completou Catia.

Ainda nesta semana, as Federações de Desportos Aquáticos, Ciclismo e Atletismo iniciam a marcação do percurso no Parque das Nações Indígenas e Parque Estadual do Prosa. A programação completa do evento está disponível no site oficial da prova – http://www.jogosradicaisurbanos.com.br/