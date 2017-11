Jogos Radicais Urbanas abre com prova final de Stand Up Paddle

Foto: Geronimo Interlandi

Os Jogos Radicais Urbanos abertos na manhã deste sábado (18), no Parque das Nações Indígenas, decidirá o grande campeão da modalidade de stand up paddle do país. Além da elite deste esporte, atletas de todos o país vieram para competir na corrida de trilha e mountain bike. Foram 717 inscritos nas três modalidades, além da categoria kids que contou com mais 63 atletas.

Durante a abertura dos jogos, o prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad, frisou a importância de receber a prova nacional “Campo Grande recebe pela primeira vez prova que irá decidir o titulo nacional de Stand Up Paddle. São quase uma centena de inscritos apenas para esta prova. Nunca recebemos algo desta natureza. Destes apenas 10 são de Campo grande, o restante veio de fora, de todas as regiões do país. Todos eles estão hospedados em hotéis, pegando táxis, Uber, dentro da nossa cidade. Estão movimentando a nossa cidade”, disse.

Unindo a natureza e a urbanidade, os jogos mostram para todo o tranding turístico nacional e internacional que a Capital Morena tem muito a desenvolver e oferece diferenciais que nenhuma outra cidade tem. Andar por uma capital de quase um milhão de habitantes e se deparar com araras, capivaras, tucanos, entre tantos outros animais do cerrado brasileiro é uma particularidade que somente Campo Grande oferece.

Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte Rodrigo Terra, os Jogos Radicais Urbanos veio não apenas para incentivar os campo-grandenses a praticarem esportes, como mostrar Campo Grande para o Brasil. “Incentiva cada vez mais o campo-grandense a sair de suas casas, ocupar os espaços públicos e praticar esporte. Importante também por dar visibilidade para a nossa cidade, mostrando Campo Grande, esse lindo cenário do Parque das Nações Indígenas, e a cidade como um todo, para todo o país”, afirmou.

A secretária municipal de turismo, Nilde Brum, também salientou a importância do turismo de evento. “Campo Grande além de ser uma cidade encantadora, é uma cidade que tem por vocação o turismo de eventos e negócios. Nós estamos trabalhando com afinco junto com o trending, empresariado local, com as entidades que trabalham com o turismo para que a gente possa atrair cada vez mais eventos deste porte, como o Jogos Radicais Urbanos, para Campo Grande. Eventos que tragam pessoas do país inteiro, que fortalece a economia, que deixa dinheiro de novo na nossa cidade”, frisou.

Promovido pela Prefeitura de Campo Grande, com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e parceria de empresas privadas, a competição acontece neste sábado (18) e domingo (19).