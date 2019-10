Jogos Mundiais Militares: Brasil teve 7 medalhas na segunda (21)

Nesta segunda-feira (21), o o Time Militar Brasil recebeu sete medalhas na cidade de Wuhan, na China. E teve de tudo: ouro, prata e bronze para a conta do brasileiros.

Duas no Salvamento Aquáticos, uma no Hipismo na Ginástica Artística, teve o bronze do Caio Souza, no individual geral.

Os atletas seguem se preparando para as outras finais individuais e também para a grande final por equipes, que é na quarta-feira (23).

Confira abaixo o resumo com as melhores imagens do dia nos Jogos Mundiais Militares e acompanhe nossa cobertura especial.