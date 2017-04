Jogos Escolares começam nesta terça e têm recorde de inscritos com mais de 2.200 atletas

O recorde de inscritos marca os 32º Jogos Escolares Campo-grandenses que iniciam amanhã (25.04) no Ginásio da Mace com a participação de 2.223 atletas nas categorias A e B. Nesta segunda-feira (24), a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realiza o Congresso Técnico, às 18 horas, no Instituto Municipal da Previdência de Campo Grande.

Participam dos Jogos alunos de 201 escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino que competirão nas modalidades de Atletismo, Badminton, Basquete 3×3, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô, Natação, Luta Olímpica, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Xadrez, Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra ressaltou que os jogos são aguardados pelos jovens com grande expectativa. “Muitos jovens veem nos jogos a oportunidade de mostrar o seu potencial nas mais diversas modalidades e assim representar a Capital nos Jogos Estaduais”, afirmou o gestor.

Serviço:

IMPCG – Travessa Pires de Matos, esquina com Av. Ernesto Geisel.

Ginásio da MACE – Rua Rui Barbosa, esquina com Av. Fernando Corrêa da Costa.

Veja Também

Comentários