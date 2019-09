Jogos Escolares reúne mais de 3 mil atletas e competição inicia na quarta-feira com futsal

Cerca de 95 escolas e centros educacionais irão desfilar na abertura do 34ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande - Foto: Divulgação

Cerca de 95 escolas e centros educacionais irão desfilar na abertura do 34ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande e na 2ª edição dos Jogos Escolares Paralímpicos nesta quarta-feira (2) a partir das 15h no Ginásio do Colégio Oswaldo Tognini. Realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) os jogos serão seletiva para as competições estaduais de 2020.

Ao todo, os jogos reúnem mais de 3 mil inscritos entre crianças e jovens de 11 a 16 anos e prevê disputas em 20 modalidades sendo Atletismo, Badminton, Basquete 3×3, Ciclismo, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Xadrez, Basquetebol, Futsal, Handebol, Beach Tennis e Voleibol nos Jogos Escolares, e as modalidades de Atletismo, Bocha, Parabadminton e Tênis de Mesa nos Jogos Paralímpicos.

Após a abertura oficial dos atletas com o desfile das equipes participantes, a Funesp inicia a partida de Futsal na categoria A entre as equipes masculinas do Colégio Raul Sans de Matos contra Escola José Mamede de Aquino e depois a partida feminina com a equipe do Raul Sans de Matos contra Colégio São Francisco.

As competições acontecerão no Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha- Vila Nasser, Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira, Unigran Capital, Centro de Treinamento Esportivo (Cemte), Autódromo Internacional de Campo Grande, Praça Belmar Fidalgo, Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), Uniderp Agrarias, Rádio Clube Cidade, Ginásio do Colégio Oswaldo Tognini e Centro de Formação de Atletas (CEFAT).

Serviço: