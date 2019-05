Jogos Escolares da Juventude de MS evolui mais de 300% nos últimos anos

Nesta primeira fase, estarão na disputa as equipes de futsal, voleibol, handebol e basquetebol, reunindo cerca de 2 mil pessoas, de organização a atletas e técnicos para a grande festa do esporte escolar do Estado - Foto: Divulgação

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, competição mais esperada entre os alunos-atletas de Mato Grosso do Sul já tem data marcada para começar: de 16 a 26 de maio.

Nesta primeira fase, estarão na disputa as equipes de futsal, voleibol, handebol e basquetebol, reunindo cerca de 2 mil pessoas, de organização a atletas e técnicos para a grande festa do esporte escolar do Estado.

De acordo com o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, os jogos estaduais, que anteriormente eram realizados num só evento, devido ao grande número de adesões, tanto nas modalidades coletivas como nas individuais, teve que ser fracionado.

“Quando iniciamos a reformulação dos jogos escolares, observamos vários pontos que precisavam de uma atenção especial, como por exemplo, o atendimento com qualidade aos técnicos e atletas participantes. Para atender essa necessidade, nas últimas quatro edições dos jogos, as delegações não precisaram mais ficar em alojamentos, passamos a utilizar a estrutura hoteleira, que atende todas as equipes que participam dos jogos, montamos um centro de convivências, na qual são feitas as refeições, atividades culturais e de interação entre os jovens. Também realizamos ações sociais e ambientais, partindo da conscientização do atleta. A partir dessas modificações, observamos a maior motivação dos jovens, o treino com mais afinco, ampliação dos esforços nos estudos, na escola e em casa, para participar da seletiva”, afirmou o diretor-presidente da Fundesporte.

“Os pais se sentem mais seguros, ao deixar os filhos ficarem fora de casa durante os cinco dias de competição, sabendo que serão tratados dignamente”, complementou Miranda.

Zuleica Almeida, mãe do atleta Victor Elias, do futsal da Funlec, revela que os Jogos Escolares da Juventude de MS mudaram a vida de seu filho.

“Ano passado eles ganharam e foi muito emocionante, mas o que ficou evidente foi a estrutura e seriedade como foi realizado o campeonato. Meu filho disse que se sentiu verdadeiramente um atleta, pelo excelente atendimento. Disse que tudo era de muita qualidade, desde a chegada, no hotel, café da manhã, almoço e janta, foi muito elogiado. Era emocionante chegar para jogar, todos estavam motivados e participando juntos. Uma pluralidade de modalidades. Isso muda a vida de uma criança, eles começam a querer aquilo, ser participativo na escola, eles estão muito empolgados para mais essa nova etapa, a estrutura mexeu muito com o entusiasmo nas escolas”, apontou Zuleica.

Foi a medalha mais linda que recebi em 6 anos que jogo futsal, o campeonato mais esperando e que realmente tem relevância para participar, deu a oportunidade de sonhar com um futuro no esporte, como Pan-Americano e as Olimpíadas”, completou Victor Elias, integrante do time da Funlec de futsal, campeão na edição 2018 na categoria de 12 a 14 anos.

De 16 a 20 de maio, as equipes de futsal de 15 a 17 anos entram em cena e na sequência, de 21 a 26 de maio, os times de voleibol, handebol e basquete, iniciam as disputas.

Na categoria de 12 a 14 anos, as competições serão realizadas a partir de junho, começando pelas coletivas, e seguindo com as individuais no próximo semestre.