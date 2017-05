Jogos Escolares: Competições nas modalidades individuais começam hoje

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) inicia nesta sexta-feira (4) as competições nas modalidades individuais do 32º Jogos Escolares Campo-grandenses. Com recorde de inscritos nesta edição, a Prefeitura conseguiu mobilizar 2.223 atletas para a competição que vale vaga para os jogos escolares de MS.

Ao todo, 15 modalidades movimentarão esses jovens de 12 a 17 anos nas competições, que seguem até junho. Neste final de semana acontecem as modalidades de Badminton, Atletismo, Xadrez, Tênis de Mesa e Natação.

Entre os participantes, o aluno Thales Jun Kinjo foi o campeão no Tênis de Mesa e, após ganhar nos Jogos Escolares Campo-grandenses e nos Jogos Estaduais, foi competir em João Pessoa, para os Jogos Brasileiros. Este ano ele está novamente na competição, representando o Colégio Raul Sans de Matos.

Badminton – Local: Ginásio da UNIGRAN

Data: 05 de maio – 13 horas às 18h

Dia: 06 de maio – 8 horas às 18h

Atletismo – Local: Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha – Vila Nasser

Data: 06 de maio – 13h 30min às 18hmin

Dia: 07 de maio – 07h30 horas às 13 horas.

Xadrez – Local: ACP (Rua 7 de setembro esquina com Rua Rui Barbosa)

Data: 06 de maio – a partir das 13 horas

Dia: 07 de maio – a partir das 8 horas

Tênis de Mesa – Local: Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira

Data: 06 de maio – Das 7 horas às 17 horas.

Natação – Local: Rádio Clube Cidade

Data: 06 de maio – 08 horas às 17 horas.

