Jogos dos Servidores ajudam trabalhadores a mudar o estilo de vida e a buscar mais saúde

400A4477 (Copy)

Buscando a mudança no estilo de vida e a prática regular da atividade física mais servidores estão se movimentando em 2018. Prova disso foi o recorde de inscritos na 12º edição dos Jogos dos Servidores Municipais de Campo Grande, que começou hoje (25) com 851 atletas no Centro de Treinamento Esportivo (Cemte). No ano passado foram 614.

Na abertura, o diretor-presidente da fundação Municipal de Esporte, Rodrigo Terra falou do aumento acreditou o recorde ao sucesso dos jogos no ano passado e ao intenso trabalho realizado pela fundação.

“Não aumentamos o número de modalidades, mas o número de atletas aumentou muito. Isso prova que as pessoas que participaram do ano passado gostaram, que o evento foi bacana. Segundo, o projeto que a Prefeitura vem desenvolvendo com os servidores de uma maneira em geral, e a sociedade. Nós temos hoje 44 locais de política esportiva, todas gratuitas, com 33 modalidades diferentes. E isso incentiva a prática esportiva”, disse.

Atualmente, a Funesp oferece nas praças e parques da cidade oficinas específicas para os servidores. Há um ano participando da oficina de vôlei, percebo a diferença de unir o esporte com o lazer de forma muito agradável.

“Interatividade, autoestima, disposição nas atividades do dia a dia é o que me faz ter uma vida mais saudável”, disse a Chefe de Divisão de Orçamentos e Financeiro, Shirleyane Centurião.

Os jogos serão realizados, no período de 25 de setembro a 30 de outubro, nas modalidades de dama, xadrez, bozó, dominó, sinuca, truco ponto acima, futebol de sete, voleibol, tênis de mesa e futsal.

Com 23 órgãos participando dos Jogos dos servidores, as equipes formadas serão, Agetec, Agetran, Câmara Municipal, Secretaria de Comunicação, Emha, Funesp, Funsat, IMPCG, PGM, SAS, Sectur, Sedesc, Sefin, Seges, Segov, Semadur, Semed, Semmu, Sesau, Sesdes, Sisep, Subjuv e SDHU.

Os locais das competições serão o Centro de Treinamento Esportivo (Cemte), Praça Esportiva Belmar Fidalgo, Praça Esportiva Elias Gadia, Parque Ecológico do Sóter e Centro de convivência do Idoso Vovó Ziza.