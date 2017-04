Jogos de ida das semifinais do Paulistão serão no domingo

Os dois jogos de ida das semifinais do Campeonato Paulista serão disputados no próximo domingo. A definição da tabela aconteceu na reunião do conselho técnico das semifinais, com a presença dos representantes dos quatro clubes classificados, que foi realizado na manhã desta terça-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol.

Depois de eliminar o Santos na última segunda-feira em série definida na disputa de pênaltis, a Ponte Preta recebe o Palmeiras, melhor time na classificação geral e que passou pelo Novorizontino, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. São Paulo, que passou pelo Linense, e Corinthians, que bateu o Botafogo de Ribeirão Preto, se enfrentarão no Morumbi a partir das 19 horas.

A definição do jogo da Ponte Preta para o próximo sábado deve provocar uma mudança na tabela da Série A2 do Campeonato Paulista. O Guarani, outro time de Campinas, jogaria domingo, no mesmo horário, no Estádio Brinco de Ouro contra o Barretos. O jogo deverá ser antecipado para o sábado.

Donos das melhores campanhas, Palmeiras e Corinthians vão decidir em casa a vaga na decisão. O duelo entre Palmeiras e Ponte será disputado em 22 de abril, um sábado, no Allianz Parque, sendo que no dia seguinte o Corinthians receberá o São Paulo no Itaquerão.

Assim como nas quartas de final, o gol marcado fora de casa não é critério de desempate. Em caso de igualdade no número de pontos e no saldo de gols, a definição da série se dará na disputa de pênaltis.

Veja abaixo as datas e horários dos jogos das semifinais do Paulistão:

Jogos de ida

Domingo - 16 de abril

Ponte Preta x Palmeiras - 16 horas - Moisés Lucarelli

São Paulo x Corinthians - 19 horas - Morumbi

Jogos de volta

22 de abril (Sábado) - 19h - Palmeiras x Ponte Preta - Allianz Parque

23 de abril (Domingo) - 16h - Corinthians x São Paulo - Itaquerão

Veja Também

Comentários