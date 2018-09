Jogos da Melhor Idade reúnem mais de 400 atletas em Jardim a partir desta quarta-feira

Jardim (MS) – O município de Jardim sedia, pela primeira vez, os Jogos da Melhor Idade. Atletas acima de 60 anos participam das competições que iniciam nesta quarta-feira (19.9).

O evento desportivo reúne mais de 400 desportistas, de 26 municípios de Mato Grosso do Sul. As modalidades em disputa serão a bocha e o voleibol adaptado; também haverá concurso de Miss e Mister Melhor Idade e o tradicional baile.

Os municípios de Amambai, Anastácio, Bataguassu, Bodoquena, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Dourados, El Dourado, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Porto Murtinho, Selvíria, Sete Quedas, Três Lagoas, Vicentina e Jardim participam do evento.

Mais de 500 pessoas estão envolvidas nos jogos. A normatização da abertura aconteceu nessa terça-feira (18.9) à noite no ginásio de esportes Ticão e as competições acontecem, a partir de hoje, em cinco ginásios do município e terminam sexta-feira (21.9).

Os Jogos da Melhor Idade proporcionam aos idosos diversos benefícios, entre eles, o estímulo à prática esportiva, longevidade, autoestima, saúde física e mental, sociabilização, além de proporcionar aos atletas um intercâmbio cultural e atividades que prolongam e melhoram a qualidade de vida.

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: Edemir Rodrigues