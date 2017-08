Jogos da Juventude reúnem mais de 1100 pessoas em Coxim

As meninas do futsal da Capital conquistaram o título no ano passado e querem repetir a dose neste ano

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), promove, entre os dias 30.8 e 6.9, em Coxim, a etapa futsal e handebol dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul. Delegações de 44 municípios, num total de 1108 pessoas, participam dos Jojums. Os melhores atletas escolares, com idade entre 15 e 17 anos, jogam pelo título e pela vaga nos Jogos Escolares da Juventude.

Estão na disputa: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Angélica, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Juti, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Selvíria, Sete Quedas, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.

A Fundesporte manteve as inovações e oferece aos participantes hospedagem em hotel, alimentação equilibrada, programação cultural, centro de convivência para recreação e jogos durante os sete dias de Jojums, independente do time estar na briga pelo título. “O Governo do Estado está fazendo de tudo, mesmo com as dificuldades enfrentadas, para oferecer o melhor para nossos atletas, técnicos e todas as delegações. Estamos melhorando nossa estrutura a cada ano e isso se reflete no aumento no número de participantes, na melhoria do nível técnico e nos resultados de nossas equipes no nacional”, justificou o diretor-presidente da Fundesporte, professor Marcelo Miranda.

Coxim sedia competições escolares da Fundesporte pelo segundo ano consecutivo. Em 2016, recebeu a etapa basquete, handebol e vôlei dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) e foi apontada pelos participantes como uma das melhores anfitriãs que os jogos já teve. Este ano, a cidade acolhe as disputas de futsal e handebol dos Jojums. A candidatura foi feita para que a população local pudesse acompanhar partidas de sua modalidade preferida: o futsal. “Estamos muito animados e ansiosos para receber todos os participantes dos Jojums. Coxim está de braços abertos e tenho certeza de que faremos uma grande festa e teremos grandes jogos novamente”, disse o prefeito de Coxim, Aluizio São José.

FUTSAL

No futsal, 64 equipes lutam pelo título: 21 no feminino e 43 no masculino. No feminino, a equipe do Raul Sans de Matos/Funlec, atual bicampeã, volta à quadra para defender o título e chegar ao nacional em busca de mais uma medalha. Pela frente, as meninas de Campo Grande terão 20 adversárias com a mesma vontade de ficar com o ouro: Amambai, Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dourados, Iguatemi, Ivinhema, Juti, Maracaju, Naviraí, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Selvíria, Sonora, Três Lagoas e Vicentina.

No masculino, os garotos do Jodafi, de Três Lagoas, também não terão caminho fácil até o bicampeonato. Times de outros 42 municípios querem ficar com o primeiro lugar: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Angélica, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Juti, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Selvíria, Sete Quedas, Sonora e Vicentina.

HANDEBOL

No handebol, a luta pelo título dos Jojums é entre 24 times. No feminino, sete equipes estão na disputa: Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Dourados, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. O supercampeão time do Anglo de Dourados tenta manter a hegemonia e chegar a mais um brasileiro.

No masculino, a briga deve ser equilibrada. Os garotos da Escola Raul Sans de Matos/Funlec de Campo Grande precisarão jogar melhor do que em 2016 se quiserem alcançar o bicampeonato. Os outros 16 times são: Água Clara, Amambai, Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim (2), Dourados, Nioaque, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

A abertura está marcada para às 19h30, de quarta-feira (30), no ginásio municipal Fernando Fontoura. Os jogos começam na manhã seguinte. Abrigam as partidas, os ginásios Fernando Fontoura e Ademir Mochi, as Escolas Estaduais Padre Nunes, Pedro Mendes Fontoura e Willian Tavares e a Escola Municipal Marechal Rondon.

Os Jojums valem aos vencedores o direito de representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional: os Jogos Escolares da Juventude (JEJ), marcados para o mês de novembro, em Brasília.

Texto e foto: Aline Moraes – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

