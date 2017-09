Prova de natação dos Jogos Abertos de Campo Grande terá participação de atletas amadores e profissionais

Na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, serão realizadas as modalidades de Basquete 3×3 e Vôlei de Praia que acontecerão simultaneamente no sábado, a partir das 13h e domingo com início às 8h / Divulgação

A 39ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande continua neste fim de semana com as competições individuais de Natação, Badminton, Basquete 3×3 e Vôlei de Praia. O evento, realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), movimenta mais de mil participantes adultos.

Com a participação de atletas amadores e profissionais, a natação acontece neste sábado (23), no Rádio Clube Cidade, a partir das 13h. Já no Ginásio da Unigran, serão realizadas as provas de badminton, que acontecem também no sábado, a partir das 13h e domingo, às 8h.

Na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, serão realizadas as modalidades de Basquete 3×3 e Vôlei de Praia que acontecerão simultaneamente no sábado, a partir das 13h e domingo com início às 8h.

A programação completa dos 39º Jogos Abertos de Campo Grande, assim como os resultados, pode ser acompanhado pelo site http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/39o-jogos-abertos-de-campo-grande-2017/

