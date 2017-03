Jogo de sexta vai definir titulares para Libertadores, diz técnico do Palmeiras

Na véspera de enfrentar o Red Bull Brasil pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras se esforça para não ficar muito focado na partida seguinte, a estreia na Copa Libertadores. Porém, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, o técnico Eduardo Baptista afirmou que o jogo em Campinas, nesta sexta-feira, pelo Estadual, vai definir quais atletas serão titulares na quarta, contra o Atlético Tucumán, na Argentina.

"Não garanto que os 11 jogadores do time serão os titulares na quarta-feira, mas uma boa atuação vai credenciar a presença, é claro", disse Baptista. O cenário de teste contra o Red Bull fez até mesmo o treinador promover o zagueiro Edu Dracena a titular. O defensor será testado porque na quarta está confirmado como titular na vaga de Mina. O colombiano terá de cumprir suspensão por ter sido expulso na Libertadores do ano passado.

Baptista tem feito treinos fechados nos últimos dias tanto pela Libertadores, como pelo temor em enfrentar o técnico Alberto Valentim, que foi auxiliar do Palmeiras por três anos. "Tentamos esconder as coisas para não deixá-lo com tanta informação assim", disse o palmeirense. "Quem jogar com o Red Bull terá a capacidade de cravar uma titularidade, os jogadores estão começando a coqnsuitar o espaço. Por isso, é um jogo importante", afirmou.

O técnico descartou contar com o volante Tchê Tchê. O jogador se recuperou de fratura no ombro esquerdo, já treina normalmente, mas ainda não terá condições de atuar. Embora o treino desta quinta seja fechado, o possível time titular do Palmeiras para o jogo em Campinas deve ser o mesmo do escalado na vitória por 4 a 1 sobre a Ferroviária, com Borja na reserva e Zé Roberto como volante, mais o retorno de Felipe Melo.

A formação deve ter: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Felipe Melo, Zé Roberto, Michel Bastos, Dudu e Keno; Willian. A partida vai começar às 21h05.

