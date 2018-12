Jogadores do Real Madrid fazem turismo em Abu Dabi antes de treino para final

Um dia depois de conseguirem a classificação à final do Mundial de Clubes da Fifa, os jogadores do Real Madrid ganharam algumas horas de folga em Abu Dabi, nesta quinta-feira, e muitos deles preferiram fazer turismo pela cidade dos Emirados Árabes Unidos. À noite, todos de volta ao trabalho para o treinamento no campo da New York University, com exceção do meia Asensio.

Após bater o Kashima Antlers, do Japão, por 3 a 1 - com três gols do atacante galês Gareth Bale -, o Real Madrid avançou à decisão deste sábado contra o Al Ain, campeão local, que surpreendeu o River Plate, da Argentina, nas semifinais. Assim, o técnico Santiago Solari colocou todos para treinar nesta quinta-feira - os titulares fizeram um trabalho de recuperação.

A ausência foi Asensio, que voltou a sentir dores musculares na perna direita durante a partida contra o rival japonês. O meia viajou aos Emirados Árabes Unidos após ter se recuperado da lesão, mas acusou o golpe novamente com apenas 14 minutos em campo na quarta-feira. Havia entrado no lugar de Bale, aos 15 do segundo tempo, e teve de ser substituído pelo volante brasileiro Casemiro, aos 29.

"São coisas que acontecem no futebol. Ele não tinha nada, estava bem. Entrou (no jogo), estava bem... Veremos o que aconteceu, tem que estudar o que houve. Esperamos que não seja nada grave porque é um jogador importante", afirmou Solari. Asensio passará por exames médicos nesta sexta-feira para saber se terá condições de jogar a final neste sábado.