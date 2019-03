Jogadores do Corinthians rebatem presidente do Santos: 'Resposta será em campo'

Os jogadores do Corinthians receberam nesta sexta-feira pelo celular a provocação do presidente do Santos, José Carlos Peres. Na noite de quinta, um vídeo do mandatário santista vazou na internet em que ele diz: "vamos matar os gambás".

"Pegou a gente de surpresa, ainda mais véspera de um clássico. Mas isso aí é coisa que acontece internamente, tem de dar a resposta dentro de campo. Somos adversários, não somos inimigos. Claro que sobrecarrega num clássico desse, numa semifinal, mas temos que focar em jogar. Fora de campo não adianta nada, vai ficar falando aqui até amanhã e não vai ter argumento", comentou o volante Ralf em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O companheiro de meio de campo Junior Urso, que também conversou com os jornalistas, pediu mais respeito. "Antigamente era normal a gente ver, seja presidente ou jogador, durante a semana. Futebol mudou, tem que ter respeito, é uma opinião dele estar se expressando dessa forma", observou o volante, apontando até uma possível estratégia do rival ao falar dessa forma sobre o Corinthians.

Peres fez a provocação em um vídeo gravado por torcedores santistas. A intenção era promover o duelo da segunda-feira da semana seguinte, o derradeiro das semifinais, que acontecerá no estádio do Pacaembu, em São Paulo. "Vamos ser campeões! Na segunda-feira (8 de abril), quero todo mundo aqui no Pacaembu. Vamos esgotar esses ingressos imediatamente e fazer um grande jogo contra o Corinthians já no primeiro jogo e no segundo a gente mata os gambás de vez", disse o dirigente.

Ainda na noite de quinta-feira, o Santos divulgou uma nota em que Peres pede desculpas. "Dada a repercussão de uma conversa bastante informal com alguns torcedores santistas na noite desta quinta-feira (28), o Presidente José Carlos Peres vem a público esclarecer que preza pelo respeito a todos os adversários, e que a declaração gravada trata-se de um trecho que acabou descontextualizado", informou.

"Não trata-se de montagem ou coisa do tipo, esta é uma fala que foi tirada do contexto, onde eu respondia a uma provocação direcionada aos nossos torcedores. Ainda assim não justifica a brincadeira de péssimo gosto. Peço desculpas caso alguém tenha se sentido ofendido e desejo que tenhamos dois grandes clássicos na próxima semana, com bom futebol e respeito acima de tudo", completou.

O Corinthians recebe o Santos neste domingo, às 16 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista.