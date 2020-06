Jogadores do Botafogo fazem protesto pela retomada do Campeonato Carioca

O Botafogo entra em campo neste domingo, às 11 horas, contra a Cabofriense, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A partida marca o retorno do clube alvinegro aos jogos oficiais depois de mais de três meses de paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. E é justamente essa volta que gerou um protesto dos jogadores nas redes sociais.

Por intermédio da conta do Instagram do goleiro Diego Cavalieri, um dos líderes do elenco, os jogadores do Botafogo mostraram toda a sua insatisfação com a situação. Para eles, esse não é o momento de voltar a jogar futebol.

"O elenco do Botafogo de Futebol e Regatas vem a público lamentar e demonstrar total desaprovação ao retorno do Campeonato Carioca diante de uma pandemia mundial de grandes proporções e também à punição do TJD ao nosso comandante, Paulo Autuori, por nos representar perante a sociedade", escreveu os jogadores, antes de saber da liminar do STJD que permitirá ao técnico ficar no banco de reservas neste domingo.

"Somos apaixonados pelo que fazemos, o futebol é a nossa vida, mas entendemos que o momento não é o ideal para colocar novas vidas em risco diante de um cenário em que a contagem de mortos, infelizmente, é diária. No aspecto esportivo, necessitamos de tempo para a preparação e prevenção de lesões, o que se torna inviável com um retorno prematuro", prosseguiu a nota.

"Somos profissionais e estamos treinando sob os rigorosos cuidados do clube, que desde sempre priorizou a nossa saúde e de seus colaboradores. Sabemos que não estamos sozinhos nessa luta e que 'honrar as cores do Brasil de nossa gente' é mais do que uma frase no hino do centenário clube que defendemos. Seguimos fortes para enfrentarmos os obstáculos que encontraremos pela frente, todos juntos pela vida e pela liberdade de expressão. Vamos a campo representar a Gloriosa instituição, mas sob protesto", finalizou o comunicado oficial dos jogadores.