Jogadores da seleção aproveitam folga neste sábado com casamento e viagem

No sábado de folga da seleção brasileira em São Paulo, a regra seguida pela grande maioria dos jogadores foi de ficar o máximo possível longe da concentração da equipe, em um hotel na região da avenida Paulista. Neymar e Daniel Alves, por exemplo, foram a um casamento, Philippe Coutinho viajou ao Rio e Paulinho saiu para encontrar familiares.

Como o técnico Tite fixou a reapresentação para até 10 horas da manhã deste domingo, a janela deu chance para os jogadores saírem do hotel e poderem relaxar antes de enfrentar o Chile, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, no estádio Allianz Parque. Somente o zagueiro Thiago Silva permaneceu no hotel para cuidar da lesão na coxa direita que causou o seu corte da equipe.

Logo no começo da tarde, o atacante Neymar e o lateral-direito Daniel Alves deixaram o hotel e foram a Campinas (SP) para acompanharem o casamento da atriz Marina Rui Barbosa e do piloto de Stock Car Xandinho Negrão. Os jogadores apareceram em fotos nas redes sociais trajados para a festa, que teve a presença de vários artistas e personalidades.

Na frente da concentração não houve a movimentação de torcedores. Apesar da localização central do hotel, a equipe tem sido pouco assediada durante a passagem por São Paulo. Além da reapresentação, na manhã deste domingo, o Brasil tem como compromissos seguintes o treino na parte da tarde no CT do Palmeiras, seguido por outra atividade na segunda-feira, já no estádio Allianz Parque, local da partida.

Líder das Eliminatórias e já classificado para a Copa da Rússia, o Brasil terá influência na 18.ª e última rodada. Uma vitória sobre o Chile pode tirar os adversários do Mundial. A equipe chilena desembarca em São Paulo na noite deste sábado e neste domingo treinará no CT do São Paulo.

Veja Também

Comentários