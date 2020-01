João Gomes conquista o terceiro ouro para a natação brasileira na China

O Brasil brilhou no último dia da etapa de Pequim da Fina Champions Swim Series. Destaque para João Gomes Júnior que, neste domingo, conquistou a medalha de ouro nos 50 metros peito e ajudou o revezamento 4x100m medley misto a faturar a prata. Nesta mesma prova, Felipe Lima assegurou o bronze.

Nos 50 metros peito, João Gomes Junior obteve a marca de 27s08 para levar o ouro. A prata ficou com o russo Ilya Shymanovich (27s22), e o bronze foi para o holandês Arno Kamminga (27s48). Felipe Lima bateu na trave e terminou a prova na quarta colocação, com o tempo de 27s53.

A dupla especialista no nado peito voltou ao pódio na disputa do revezamento 4x100m medley misto. Ao lado de Ryosuke Irie, Boglarka Kapas e Ajna Kesely, João Gomes Júnior faturou a prata com o tempo de 3min52s18.

Felipe Lima, em parceria com Anastasiia Fesikova, Katinka Hosszu e Kristian Gkolomeev, marcou 3min53s05 e terminou com o bronze. Marcelo Chierighini também competiu em Pequim. Ele nadou os 100 metros livre e ficou na quarta colocação.

Com os resultados neste domingo, o Brasil encerra as duas etapas chinesas (Shenzhen e Pequim) da Fina Champions Swim Series com nove medalhas: três de ouro, duas de prata e quatro de bronze.

Além de João Gomes Júnior, Nicholas Santos também subiu no lugar mais alto do pódio. Ele levou as outras duas medalhas de ouro para o Brasil nos 50 metros borboleta, uma na prova de Shenzhen e a segunda agora em Pequim.