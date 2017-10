Jô volta a treinar e pode reforçar o Corinthians diante do Coritiba nesta quarta

O centroavante Jô fez neste domingo o seu primeiro treinamento em campo depois de ficar afastado por conta de uma lesão na panturrilha esquerda, no final do mês passado. O problema o tirou do último jogo do Corinthians - contra o Cruzeiro, no último domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ainda estar em recuperação, o vice-artilheiro do Brasileirão - 13 gols - tem chance de voltar a jogar nesta quarta-feira diante do Coritiba, no estádio do Itaquerão, em São Paulo, pela 27.ª rodada.

Na atividade deste domingo, o técnico Fábio Carille utilizou Jô como um curinga, atuando centralizado no campo, fazendo passes tanto para a equipe titular quanto para os reservas. A formação titular teve: Walter; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Camacho e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Kazim.

O Corinthians terá pelo menos três desfalques para o duelo contra a equipe paranaense. O lateral-direito Fagner, o volante Gabriel e o atacante paraguaio Romero cumprirão suspensão. O goleiro Cássio e o zagueiro Balbuena, além de Romero, jogam as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018 por suas seleções nacionais e ainda são dúvidas.

Apesar de não vencer há dois jogos, o Corinthians mantém com folga a liderança do Brasileirão com 55 pontos, oito a mais que o segundo colocado, o Santos, que enfrentará a Ponte Preta, em Campinas (SP), nesta quinta-feira.

