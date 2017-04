Jô vê Corinthians com obrigação de retribuir fair-play e se esquiva sobre Maicon

Fato marcante no clássico em que o Corinthians derrotou o São Paulo por 2 a 0 no último domingo, a atitude do zagueiro Rodrigo Caio acabou sendo assunto nos dois clubes nesta segunda-feira. O atacante Jô, envolvido na jogada, voltou a parabenizar o são-paulino e disse que o time alvinegro se sente pressionado para retribuir o ato.

"Aqui, a gente procura ser o mais sincero e honesto possível. A gente conversou antes do treino e procurei frisar que essa atitude nos responsabiliza muito. Ontem (domingo) fomos os beneficiados. Se acontecer com a gente, temos que fazer igual. Temos que ser humano e ganhar a vida com dignidade", disse o atacante.

Durante o primeiro tempo do clássico, Rodrigo Caio acabou pisando acidentalmente na perna do goleiro Renan Ribeiro. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira deu cartão amarelo para Jô, mas o são-paulino admitiu que ele foi quem cometeu a infração e, por causa disso, o juiz anulou a advertência. Se o amarelo tivesse sido mantido, o atacante teria que cumprir suspensão no clássico de domingo.

"A atitude dele foi nobre, de um homem de caráter e de uma pessoa que está no futebol porque gosta e tem objetivos na vida. Não está no futebol para sacanear alguém. Que sirva de exemplo para todos nós, como atleta e profissional. Sempre temos que parabenizar não só no esporte como na vida", comentou o corintiano.

Nesta segunda-feira, o zagueiro Maicon disse em entrevista coletiva no São Paulo que preferia ver a "mãe dos outros jogar ao invés de sua mãe", fazendo referência ao fato de não ter concordado com o ato de Rodrigo Caio. Jô tentou evitar polêmica, mas acabou criticando o companheiro de Rodrigo Caio.

"Sobre o Maicon, não posso falar muito. Cada um tem um caráter e um modo de pensar. O Rodrigo Caio foi exemplo para pessoas e será exemplo para as crianças. Cada um pensa de uma forma diferente. Numa situação desta, eu iria sair em defesa do meu companheiro", afirmou.

O elenco corintiano se reapresentou nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo, e volta aos gramados nesta quarta para encarar o Internacional, às 21h45, pelo jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil. No primeiro confronto, realizado em Porto Alegre, a partida acabou em 1 a 1.

