Jô sofre estiramento na coxa e vira desfalque do Corinthians por dez dias

O atacante Jô sofreu um estiramento na coxa esquerda e será desfalque do Corinthians por cerca de dez dias. Assim, ele não vai enfrentar o Cruzeiro, domingo, às 16h, no Mineirão. O jogador deixou o treinamento na quarta-feira pela manhã antes do término da atividade alegando dores no local e, nesta quinta-feira, um exame constatou o problema físico.

Sem Jô, o técnico Fábio Carille deve escalar Kazim entre os titulares. Na atividade de quarta-feira ele já chegou a testar um time no 4-4-2, tendo Romero e Kazim mais à frente. O curioso é que na quarta a informação divulgada pelo clube era de que Jô deixou a atividade apenas por cansaço e que não havia qualquer problema físico com o jogador.

A boa notícia é que, caso se confirme o prazo dado pelos médicos do clube, Jô será desfalque por apenas um jogo, pois, após a rodada deste final de semana, o Campeonato Brasileiro será paralisado para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O próximo jogo corintiano será só dia 11 de outubro, contra o Coritiba, no Itaquerão.

A lesão de Jô se torna um grande problema para Carille tendo em vista que Kazim não tem entrado bem quando ganha oportunidades e a outra opção como centroavante é o jovem Carlinhos, que ainda é visto pela comissão técnica como inexperiente.

Por enquanto, Jô deve ser a única ausência dentre os possíveis titulares para a partida contra o Cruzeiro. O Corinthians treina nesta quinta-feira, quando Carille deve comandar mais um treinamento e confirmar se manterá o time no 4-5-1 ou apostará no 4-4-2.

